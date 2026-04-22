Çatak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı
Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştiren operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Fiziki takiple tespit edilen 4 kişi, sınava düzenek ile girerken yakalandı. Operasyon sürüyor.
Van'ın Çatak ilçesinde ehliyet sınavında usulsüzlük yapanlara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ehliyet sınavına düzenek ile girenlere yönelik operasyon düzenlendi.
İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik'in koordinasyonunda yürütülen operasyonda sınava düzenekle girdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, operasyonun devamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı.
Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA / Sedat Gümüş