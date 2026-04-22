Çatak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli yakalandı

Van'ın Çatak ilçesinde gerçekleştiren operasyonda, ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 8 şüpheli gözaltına alındı. Fiziki takiple tespit edilen 4 kişi, sınava düzenek ile girerken yakalandı. Operasyon sürüyor.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin fiziki takibi sonucu, ehliyet sınavına düzenek ile girenlere yönelik operasyon düzenlendi.

İlçe Emniyet Amiri Ahmet Erdem Çelik'in koordinasyonunda yürütülen operasyonda sınava düzenekle girdiği tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerini alan ekipler, operasyonun devamında 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Sedat Gümüş
Aziz İhsan Aktaş davasında Kadir Aydar'ın da aralarında olduğu 5 sanığa tahliye

Aziz İhsan Aktaş davasında biri belediye başkanı 5 sanığa tahliye
Haberler.com
500

Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı

Uzun namlulu silahla poz veren kişinin görevine bakın
Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Binlerce kilometre öteden çıkıp Türkiye'den geçecek! Son durak Avrupa
İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...

Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş

İstanbul'un yüreğine su serpen haber geldi
Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Genç kızın, esnafa gösterdiği tepki olay oldu: Ahlaktan, namustan...

Genç kızın haklı isyanı: Siz ahlaktan, namustan...