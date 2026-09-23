Van Çatak'ta arıcılar 3 bin 547 metre rakımlı dağın ağaç kovuklarından bal çıkarıyor

Van'ın Çatak ilçesinde arıcılıkla geçimini sağlayan Vahap Semo ve Erkan Sevinç, kilometrelerce süren zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları 3 bin 547 metre rakımlı Arnos Dağı'nın eteklerinde, kovanlardan kaçan arıların ağaçların kovuğuna yaptığı balı çıkararak satışa sunuyor.

Bozulmamış doğası ve zengin florasıyla arıcılığın yaygın yapıldığı Çatak ilçesinde kovanlardan kaçan arılar, ağaçların kovuğuna yuva yaparak doğal ortamda bal üretiyor.

Bölgede arıcılık yapan Semo ve Sevinç de belirli zamanlarda ilçedeki dağlık alanları dolaşarak arıların yuva yaptığı ağaçları tespit edip, dış müdahale olmadan üretilen balı çıkarmak için çaba gösteriyor.

Yaptıkları araştırma sonucu ilçedeki Arnos Dağı eteklerinde bir yuva tespit eden 2 arıcı, kayalıkları ve dereleri aşarak bölgeye ulaştı.

Önce dumanla arıları sakinleştirerek hareketliliklerini azaltan arıcılar, daha sonra ağaç kovuğundaki bal peteklerini özenle çıkardı.

Doğal ortamda üretilen ve katkı maddesi içermeyen bal, yurdun birçok yerinden sipariş verenlere gönderiliyor.

"Arının olduğu yerde hayat var"

Yıllardır arıcılık yapan Semo, AA muhabirine, ilkbaharda bazı arıların kovanlardan kaçarak doğaya karıştığını söyledi.

Arıların ağaç kovuklarında ve kayalıklarda yuva kurarak bal yaptığını belirten Semo, şunları kaydetti:

"Kilometrelerce yol geldik. Uzun bir uğraştan sonra ağaç kovuğundaki balı çıkarabildik. Bu bal her yerde bulunabilen bir ürün değil. İlaç niyetine tüketilmektedir. Bir kovukta bazen 3, bazen de 5 kilogram çıkarıyoruz. En çok 10 kilogram çıkarabiliyoruz. Arılar bir kovuğun içinde yuva yapıyor. Hayatı artık orada başlıyor ve orada balını yapıyor. Balı çıkardıktan sonra kışı geçirebilecekleri şekilde arıları korumaya alıyoruz. Balın tamamını almıyoruz, arıya yetecek kadarını bırakıyoruz. Bunu yapmazsak arılar ölür. Arının olduğu yerde hayat var."

Erkan Sevinç ise "Zorlu yollardan geçtik. Dereleri aştık, buraya gelinceye kadar çok zorlandık. Çok şükür birkaç kilogram bal çıkardık. Geldiğimize değdi. Çok güzel bir bal. Her yıl bu şekilde doğadan bal topluyoruz. Çok şifalı." diye konuştu.

Kaynak: AA