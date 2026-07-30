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Muğla’da orman yangını

Muğla’da orman yangını
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ÇATAK MAHALLESİ’NDE EV YANDITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında Çatak Mahallesi’nde bulunan bir evin akşam saatlerinde alevlere teslim olduğu öğrenildi.

ÇATAK MAHALLESİ'NDE EV YANDI

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladığı Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında Çatak Mahallesi'nde bulunan bir evin akşam saatlerinde alevlere teslim olduğu öğrenildi. Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. Ev sahipleri ile çevredeki vatandaşlar, alevlerin ahıra ulaşması üzerine içeride bulunan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Hayvanlar güvenli alana tahliye edilirken, park halindeki bir traktör ile kasasında bulunan saman balyaların yandığı belirtildi.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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