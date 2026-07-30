Muğla Seydikemer'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

1 EV, 1 TRAKTÖR VE 1 MOTOSİKLET YANDI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürürken; Çatak Mahallesi'nde 1 ev, 1 traktör ve 1 motosiklet yandı. Dereköy Mahallesi'nde yer yer parlamalar meydana gelirken, bölge sakinleri kovalar, su şişeleri ve su tankerleri ile müdahalede bulunarak alevlerin yeniden büyümesinin önüne geçmeye çalışıyor. Öte yandan yangından etkilendiği belirlenen kaplumbağaya, iki vatandaş su içirdi.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı