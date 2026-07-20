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Çekerek Kano Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Çekerek Kano Takımı Türkiye şampiyonu oldu
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Van'ın Çatak ilçesinde düzenlenen Rafting Türkiye Şampiyonası 3. ayağında Çekerek Gençlik İlçe ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü büyük kadınlarda şampiyon oldu.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Rafting Türkiye Şampiyonası'nın 3. ayağı, Van'ın Çatak ilçesinde büyük bir heyecanla tamamlandı. Nefes kesen mücadelelere sahne olan organizasyonda, Çekerek Gençlik İlçe ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Çatak ilçesinde gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 10 kulüp ve toplam 33 takım katıldı. Sporcuların dereceye girebilmek için zorlu parkurda kıyasıya mücadele ettiği yarışlar, izleyicilere seyir zevki yüksek anlar yaşattı.

Şampiyonaya damga vuran performans ise büyük kadınlar kategorisinden geldi. Zorlu rakiplerini geride bırakarak parkuru kusursuz tamamlayan Çekerek Gençlik İlçe ve Spor Müdürlüğü Spor Kulübü, topladığı 300 tam puanla rakiplerine şans tanımadı ve Türkiye şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Organizasyon, dereceye giren takımlara madalya ve kupalarının takdim edildiği ödül töreninin ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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