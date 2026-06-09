Haberler

Alaplı'lı Alperen Atar dünya şampiyonu oldu

Alaplı'lı Alperen Atar dünya şampiyonu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak Köyü'nden milli sporcu Alperen Atar, 86 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Türk bayrağını göndere çektiren Atar, memleketi Alaplı'ya büyük gurur yaşattı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak Köyü'nden milli sporcu Alperen Atar, uluslararası arenada elde ettiği büyük başarıyla 86 kilogram kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonluğuna uzanan performansıyla Türk bayrağını göndere çektiren ve İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleten Alperen Atar, hem ülkesine hem de memleketi Alaplı'ya büyük gurur yaşattı.

Uzun yılların emeği, disiplinli çalışması ve azmiyle zirveye ulaşan genç sporcu, elde ettiği bu önemli başarıyla Türk güreşine adını altın harflerle yazdırdı. Aslen Alaplı'nın Çatak Köyü'nden olan Atar, dünya şampiyonluğu ile spor camiasının takdirini topladı.

Atar'ın başarısı, başta ailesi ve yakın çevresi olmak üzere Alaplı'da büyük sevinçle karşılandı. Çatak Köyü sakinleri ve spor severler, genç şampiyonun elde ettiği tarihi başarıyı gururla kutladı.

Alperen Atar, daha önce de Sivas'ta düzenlenen U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde ederek milli takıma seçilmiş ve uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanmıştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü

Geçen yıl kuruyan kuş cenneti eski günlerine döndü
Esrarengiz ölüm 12 yıl sonra aydınlatıldı! Dosya yeniden açıldı, gerçek ortaya çıktı

12 yıllık sır çözüldü! Dosya tozlu raflardan indi, gerçek ortaya çıktı
Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle! Kara listeye 3 dev eklendi

Trump'tan Çin'i kızdıracak hamle
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
Cami kapısında namaza gelen cemaati şoke eden manzara

Namaza gelen cemaati şoke eden manzara