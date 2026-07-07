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Oltu'da sağanak sele dönüştü

Oltu'da sağanak sele dönüştü
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Erzurum'un Oltu ilçesi Çatak Mahallesi'nde sağanak sonucu Dümbüllü Deresi taştı. Sel suları mahalleye ulaşırken bazı ev ve ahırları su bastı. Mahalle muhtarı, dere ıslahı yapılmadığı için sık sık sel yaşandığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

ERZURUM'un Oltu ilçesi Çatak Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle Dümbüllü Deresi taştı. Sel suları mahalle içine ulaşırken, bazı ev ve ahırları su bastı.

İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi. Taşan dere nedeniyle sel suları mahalle içine kadar ulaştı. Bazı evlerin önleri, bahçeleri ile ahırlar su altında kaldı. Mahalleli kendi imkanlarıyla suyun etkisini azaltmaya çalıştı.

Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, mahallede sık sık sel yaşandığını belirterek, "2024 yılında 3 kez sel felaketi yaşadık. Bugün de yağışlar sebebiyle yine sel felaketi yaşanıyor. Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı. Dere ıslahının yapılması konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En küçük bir yağışta ev ve ahırları su basıyor" diye konuştu.

Selin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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