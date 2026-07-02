Babasından devraldığı arıcılıkta hedefi Çatak balını dünyaya tanıtmak

Van'ın Çatak ilçesinde 20 yıl boyunca birlik başkanlığı yapan babasından görevi devralan 24 yaşındaki arıcı Tekin Semo, Kato Dağı eteklerinde ürettiği katkısız balı dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

İlçedeki 200 arıcının desteğini alarak nisan ayında Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanlığına seçilen Semo, Çatak ilçesi ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapıyor.

20 yıl boyunca birlik başkanlığı yapan babasının yanında yetişen Semo, zamanının büyük bölümünü kovanlarının bakımını yaparak geçiriyor.

Bahar aylarından itibaren kovanlarını rengarenk çiçeklerin açtığı Kato Dağı'nın eteklerindeki yaylalara taşıyan Semo, elde ettiği balı hem yurt içi pazarına hem de sipariş üzerine yurt dışındaki müşterilerine satıyor.

Babasından öğrendiği arıcılığı geliştirerek işletmesini büyütmeye çalışan genç başkan, ilçede arıcılık faaliyetlerini geliştirmek ve üyelerinin karşılaştığı sorunları çözmek için de çaba gösteriyor.

"Arıcılığın gelişmesi biraz da gençlerin elinde"

Semo, AA muhabirine, ilçede arıcılığı geliştirmek ve gençlere örnek olmak için birlik başkanlığı görevine talip olduğunu söyledi.

Arıcılık faaliyetlerine ilişkin kırsal kalkınma projeleri hazırlayarak ilgili kurumlara sunduklarını anlatan Semo, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şubesi bu konuda bize destek oluyor. Arıcılığın gelişmesi biraz da gençlerin elinde. Gençlerle hareket edersek çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Çatak, arıcılık açısından son derece elverişli bir yer. Endemik bitki örtüsü ve zengin çiçek çeşitliliği sayesinde burada çok kaliteli bal üretiliyor. Bölgede yoğun tarım yapılmaması, yüksek rakımlı ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması da arıcılık için önemli avantajlar sağlıyor. Bu nedenle arıcılık Çatak'ta çok daha ileri seviyelere taşınabilir."

"Amacımız Çatak balını tüm dünyaya tanıtmak"

İlçede yaklaşık 200 arıcının bulunduğunu ve 40 bin arılı kovanla üretim yapıldığını dile getiren Semo, yıllık yaklaşık 500 ton bal üretildiğini ifade etti.

Semo, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce başlatılan "Arılı Kovan Dağıtımı Projesi" kapsamında Çatak'a 800 arılı kovan desteği verildiğini belirtti.

Bu projenin özellikle genç üreticilere yönelik olduğunu vurgulayan Semo, şöyle konuştu:

"İlçede bal üretimini 500 tonun üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bölgemizin bitki örtüsü zengin olduğu için balımız da güçlü bir aromaya sahip. Bu nedenle hem yurt içinde hem de yurt dışında beğeniliyor. Henüz coğrafi işaret belgemiz bulunmuyor. Bu belgeyi alabilmemiz için destek bekliyoruz. Amacımız Çatak balını tüm dünyaya tanıtmak. Yurt içinde birçok yere ürünlerimizi gönderiyoruz. Almanya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkede müşterilerimiz var. İlerleyen süreçte toplu ihracat yapmak istiyoruz."

Arıcılığın zor ama kazançlı bir meslek olduğunu söyleyen Semo, "Gençler için güzel bir geçim kaynağı olabilir ve onların önünü açabilir. Bu yıl yağışların artması bitki örtüsüne de olumlu yansıdı. Bitki florası ne kadar zenginse bal üretimi de o kadar yüksek olur. Güzel ve bereketli bir sezon geçmesini bekliyoruz." dedi.