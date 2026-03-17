Çatak'ta çığ düştü; 1 mahalle ve 8 mezra ulaşıma kapandı / Haber eklendi

Van'ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle düşen çığ, Korulu Mahallesi ve 8 mezraya ulaşımı sağlayan grup yolunu kapattı. Karla mücadele ekipleri yolun açılması için çalışmalara devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Çatak ilçesine bağlı Korulu Mahallesi grup yolunda meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yola çığ düştü. Çığ nedeniyle bir mahalle ve 8 mezraya ulaşım sağlanan yol kapandı. Evlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar, kar kütlelerinin üzerinden yürüyerek ulaşım sağlamaya çalıştı. Mahalleli, kış aylarında sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek, çığ tehlikesine karşı kalıcı önlemler alınmasını ve yeni bir yol güzergahı yapılmasını talep etti.

Yetkililer, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Haber: Sedat GÜMÜŞ/ÇATAK (Van),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
