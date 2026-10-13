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Bolu Seben'de Kaymakam Güngör ve eşi pekmez kaynatma etkinliğine katıldı

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Bolu Seben'de Kaymakam Güngör ve eşi pekmez kaynatma etkinliğine katıldı
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Bolu'nun Seben ilçesine bağlı Susuz köyü Çatak Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulü geleneksel pekmez kaynattı. Etkinliğe Seben Kaymakamı Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de katıldı; Güngör, kazan başında vatandaşlarla birlikte pekmez kaynattı.

Bolu'nun Seben ilçesinde geleneksel yöntemlerle pekmez kaynatan vatandaşlara, Kaymakam Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de eşlik etti.

Seben ilçesine bağlı Susuz köyünün Çatak Mahallesi'nde vatandaşlar, imece usulüyle geleneksel pekmez kaynatma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinliğe Seben Kaymakamı Metehan Güngör ve eşi Özge Aslan Güngör de katıldı. Kazanların başına geçen Kaymakam Güngör, vatandaşlarla birlikte pekmez kaynatma çalışmalarına katılarak geleneksel üretim sürecine eşlik etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Güngör, misafirperverliklerinden dolayı vatandaşlara teşekkür ederek helal ve bereketli kazançlar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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