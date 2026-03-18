Van'da 510 parça motiften Türk bayrağı oluşturuldu

Van'ın Çatak ilçesinde bir araya gelen kadınlar, öğrenciler ve öğretmenler, ördükleri 510 parça motifi birleştirerek Türk bayrağı oluşturdu.

Bilgi Mahallesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Birlik ve beraberliği güçlendirmek amacıyla organize edilen etkinliğe destek veren mahalledeki öğretmenler, kadınlar ve öğrenciler, tığ kullanarak kırmızı ve beyaz renklerde 510 parça motif ördü.

Daha sonra bu motifleri bir araya getiren katılımcılar Türk bayrağı oluşturarak hem şehitleri andı hem de şanlı zaferin yıl dönümünü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, mahallede anlamlı bir etkinliğin yapıldığını söyledi.

Bir araya getirilen motiflerle Türk bayrağı oluşturulduğunu belirten İnan, "Ortaya çıkan bayrak, sadece bir el emeği çalışması olmanın ötesinde dayanışmanın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin güçlü bir sembolüdür. Çanakkale'de ortaya konan birlik ve mücadele ruhu bugün de aynı şekilde yaşatılmaya devam ediliyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim."

Kaynak: AA / Sedat Gümüş
