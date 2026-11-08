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Muğla Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

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Muğla Menteşe'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde İsmet Çatak Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı; polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 APU 531 plakalı otomobil ile 48 ASL 331 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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