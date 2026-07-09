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Kanispi Şelalesi'nde korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuk son anda kurtarıldı

Kanispi Şelalesi'nde korku dolu anlar: Akıntının ortasında kalan çocuk son anda kurtarıldı
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Van'ın Çatak ilçesindeki Kanispi Şelalesi'nde dengesini kaybederek akıntıya kapılan çocuk, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer şelalede dikkatli olunması konusunda uyardı.

Van'ın Çatak ilçesinde bulunan Kanispi Şelalesi'nde dengesini kaybederek akıntının ortasında kalan bir çocuk, çevrede bulunan vatandaşların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Van-Çatak kara yolu üzerindeki Kanispi Şelalesi'ni ziyarete gelen ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bir anda dengesini kaybederek şelalenin güçlü akıntısının ortasında kaldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hiç vakit kaybetmeden suya girerek çocuğu kurtarmak için seferber oldu. Yaşanan nefes kesen mücadele sonunda çocuk, akıntının ortasından çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Yaşanan panik dolu anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, vatandaşların büyük bir özveriyle çocuğu kurtarmaya çalıştığı ve olay yerinde kısa süreli panik yaşandığı görüldü.

İlk belirlemelere göre çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay bölgede bulunan vatandaşlara büyük korku yaşattı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı Kanispi Şelalesi'nde vatandaşların suya yaklaşırken daha dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, ailelerin çocuklarını bir an olsun gözetimsiz bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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