Bozüyük Haberleri - Bozüyük Haber - Haberler

Binali Yıldırım: Bu seçimde ilk defa terör örgütleri meşrulaştırılmaya çalışılıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Bu seçim ilk defa terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir seçimdir

Vali Kızılkaya Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Bakan Dönmez: "Avrupa'nın en büyük güneş santralının malzemelerin büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi"

Bakan Dönmez; "Avrupa'nın en büyük güneş santralinin malzemelerinin büyük bir kısmı Türkiye'de üretildi"

Haberler.com Türkiye ve dünya haber gündemi: Haberler.com editörleri 2 Mayıs 2023'deki önemli haberleri ve haber başlıklarını sizler için derledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya mitinginde bir müjde daha verecek

Bakan Dönmez: "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bir müjde daha verecek, o da petrolle ilgili olacak"

Bozüyük 2023 seçim sonuçları açıklandı mı? Bozüyük seçimi kim kazandı? 2023 CB seçimi Bozüyük hangi parti-ittifak kazandı, 1. oldu?

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