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Bilecik Bozüyük'te 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

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Bilecik Bozüyük'te 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi. 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan 1 şüpheli yakalandı; olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında suç unsurlarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda 1 adet tabanca ve 16 adet fişek ele geçirildi.

6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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