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Bilecik Bozüyük'te 51 sikke ele geçirildi, tarihi eser şüphelisi gözaltına alındı

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Bilecik Bozüyük'te 51 sikke ele geçirildi, tarihi eser şüphelisi gözaltına alındı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 51 sikke, 2 el yazması, tabanca, dedektör ve obje ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ve el yazması ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 51 sikke, 2 adet el yazması, tabanca ve dedektör ile obje ele geçirildi.

Şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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