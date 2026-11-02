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Bozüyük'te kanlıca mantarı sanıp yediği mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen 48 yaşındaki bir kişi, bulantı ve karın ağrısıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu. Tedaviyi reddeden kişi taburcu edilirken hayati tehlikesinin bulunmadığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kanlıca mantarı olduğunu düşündüğü mantarı yiyen bir kişi, zehirlenerek hastanelik oldu.

Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Ç. (48), kanlıca mantarı olarak değerlendirdiği mantarı yedi. Bir süre sonra bulantı ve karın ağrısı şikayetleri yaşayan şahıs, kendi imkanlarıyla Bozüyük Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanede yapılan değerlendirmelerin ardından tedaviyi reddeden şahsın taburcu edildiği öğrenildi. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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