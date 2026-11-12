Bilecik Bozüyük'te kayıp kimliklerle bankadan para çeken şüpheli tutuklandı

Bilecik Bozüyük'te kayıp kimliklerle bankadan para çeken şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük'te bir kişinin hesabından bilgisi dışında para çekildiği bildirimi üzerine inceleme başlatıldı. Kayıp kimliklerle bankadan para çektiği belirlenen şüpheli, aracında 26 bin 500 lira ele geçirildikten sonra tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kayıp kimlik kartlarını kullanarak bankadan para çeken şüpheli tutuklandı.
Bozüyük'te yaşayan K.D, banka hesabından bilgisi dışında para çekildiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Banka görevlilerinin şüpheli işlem bildirimi üzerine çalışma başlatıldı.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemede, müşteki K.D'nin kaybettiği kimlik kartı ile arkadaşı Ü.Y'ye ait kayıp kimliğin kullanılarak bankadan para çekildiği tespit edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 26 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ü.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.