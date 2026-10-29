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Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi

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Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe vatandaşlar Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yürüdü

Kaymakamlıkça organize edilen, Şeyh Şamil Parkı'ndan başlayan yürüyüşe, vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüş, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Programa Bilecik Vali Yardımcısı Ömer Ulu, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Çelik ile diğer ilgililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA
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