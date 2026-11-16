Bilecik ve Bozüyük'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bilecik ve Bozüyük'te üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik ve Bozüyük'te yapılan aramalarda üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik ve Bozüyük ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu buldu.
Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yol kontrolünde durdurulan araçtaki kişinin üzerinde yaptıkları aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.
Yakalanan 2 zanlı hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA