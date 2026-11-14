Bilecik'te devrilen ağaç Bozüyük-İnegöl karayolunu trafiğe kapattı

Bilecik'te devrilen ağaç Bozüyük-İnegöl karayolunu trafiğe kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'te Bozüyük-İnegöl karayoluna devrilen ağaç, jandarma devriyesi tarafından fark edilince yol güvenlik tedbiri alınarak trafiğe kapatıldı. Karayolları ekiplerinin ağacı kaldırıp temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Bilecik'te Bozüyük-İnegöl karayoluna devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre araç trafiğine kapatıldı.
Olay, Bozüyük-İnegöl karayolu üzerinde meydana geldi. Önleyici kolluk devriyesi yapan jandarma ekipleri, bir ağacın devrilerek yolu kapattığını fark etti.
Olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yol güvenlik tedbiri alınarak trafiğe kapatılırken, durum Karayolları ekiplerine bildirildi. Devrilen ağacın yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından karayolu yeniden araç trafiğine açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı