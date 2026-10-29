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Bilecik Bozüyük'te kamyonun tıra arkadan çarpması 1 kişiyi yaraladı

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Bilecik Bozüyük'te kamyonun tıra arkadan çarpması 1 kişiyi yaraladı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Poyra mevkiinde dün gece kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan kişi, ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi ve kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Bozüyük ilçesi Poyra mevkiinde, Eskişehir-Bozüyük kara yolunun Bozüyük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.E.E. idaresindeki kamyon, önünde seyreden Ş.Y. yönetimindeki tıra ve dorsesine arkadan çarptı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.E.E., oaly yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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