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Bozüyük Kaymakamı Helvacı iki okulda öğretmen ve öğrencilerle görüştü

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Bozüyük Kaymakamı Helvacı iki okulda öğretmen ve öğrencilerle görüştü
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, iki okulda incelemede bulunarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Helvacı, eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı, okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Helvacı, Yavuz Sultan Selim Ortaokulu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunu inceleyerek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Okullardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Helvacı, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve taleplerini dinledi.

Eğitim süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Helvacı, okullardaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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