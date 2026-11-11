Bilecik Bozüyük'te umre yolcuları Kasımpaşa Camii önünde dualarla uğurlandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitmeye hazırlanan vatandaşlar, dualar ve hayır temennileri eşliğinde uğurlandı.

Umre yolculuğuna çıkan vatandaşlar için Kasımpaşa Camii önünde uğurlama programı düzenlendi. Umre yolcularının aileleri ve yakınlarının da katıldığı programda manevi ve duygu dolu anlar yaşandı. Programda İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak tarafından umre yolcuları için dua edildi. Vatandaşların yolculuklarının hayırlı geçmesi, sağlık ve huzur içerisinde ibadetlerini yerine getirerek sevdiklerine kavuşmaları temennisinde bulunuldu. Yapılan duanın ardından umre yolcuları, yakınlarının vedaları ve hayır duaları eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı