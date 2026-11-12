Bilecik Bozüyük'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Bilecik Bozüyük'te üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emniyet ekiplerinin uygulamasında şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde uyuşturucu bulundu. Şüpheli gözaltına alınırken hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramada şüphelinin üzerinde uyuşturucu bulundu.
Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.
Kaynak: AA