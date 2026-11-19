Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 fişek ele geçirildi.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (NSM), Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Bomba Arama ve Mayın Arama Köpek Unsurlarınca operasyon düzenlendi. F.S., M.E.B. ve M.L.B. isimli 3 şüpheliye ait 5 ayrı adreste, adli arama kararı doğrultusunda müştereken gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 2 av tüfeği ve 34 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili alınan talimatlar doğrultusunda M.E.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. F.S., M.S.S., M.E.B. ve M.L.B. isimli şahıslar hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun'a muhalefet suçlarından adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı