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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, Bozüyük ilçesinde kurulması planlanan yeni Küçük Sanayi Sitesi'ne ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bozüyük Kaymakamlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de katıldı. Toplantıda, ilçenin sanayi altyapısının güçlendirilmesi ve esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanan projenin mevcut durumu, kuruluş sürecinde yapılacak çalışmalar ve izlenecek yol haritası ele alındı.

İlgili kurumlar arasında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda Vali Sözer, yeni Küçük Sanayi Sitesi'nin Bozüyük'ün geleceği açısından önem taşıdığını belirterek çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı