Bilecik'te tır kamyona arkadan çarptı, kamyon devrildi, kamyon sürücüsü yara almadı

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Bilecik'te seyir halindeki tır önündeki seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı.

Kaza; Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki S.D. yönetimindeki tır, önünde seyreden O.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı. Eskişehir-Bozüyük karayolu kamyonetin çekici yardımıyla çekilmesine kadar tek reşitten kontrollü bir şekilde verilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı