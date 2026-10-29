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Bilecik'te tır kamyona arkadan çarptı, kamyon devrildi, kamyon sürücüsü yara almadı

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Bilecik'te tır kamyona arkadan çarptı, kamyon devrildi, kamyon sürücüsü yara almadı
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Bilecik'te Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde seyir halindeki tır, önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonun sürücüsü yara almadan kazayı atlatırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te seyir halindeki tır önündeki seyreden kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyon sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı.

Kaza; Eskişehir-Bozüyük karayolunun Poyra mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Eskişehir istikametinden Bozüyük istikametine seyir halindeki S.D. yönetimindeki tır, önünde seyreden O.Ç. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon devrilirken, sürücüsü kazayı yarala almadan atlattı. Eskişehir-Bozüyük karayolu kamyonetin çekici yardımıyla çekilmesine kadar tek reşitten kontrollü bir şekilde verilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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