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Bilecik'te tır ile çarpışan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Bilecik'te tır ile çarpışan otomobilde 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale mevkisinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

O.Ş. (27) yönetimindeki 52 AEZ 375 plakalı tır, Bilecik- Bozüyük kara yolunun Şelale mevkisinde B.D. (33) idaresindeki 34 SK 8894 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan A.D. (34), Y.Ç. (22) ve M.Ç. (19) ile M.Y.D. (8) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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