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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde play-offta Söğütspor ile BFA karşılaşacak

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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde play-offta Söğütspor ile BFA karşılaşacak
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Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 14. hafta sona ererken A Grubu'nu Söğütspor 33, B Grubu'nu 4 Eylülspor 35 puanla lider bitirdi. Play-offta Söğütspor-BFA ve 4 Eylülspor-Bozüyük Gücüspor eşleşmeleri oynanacak; galip gelenler finalde karşılaşacak.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde 2026 futbol sezonu geride kalırken, ilk 2'te yer alan takımlar şampiyonluk için mücadele verecek.

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A ve B Grupları'nda 14'ünc hafta geride kalırken, gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar şampiyonluk için play-off müsabakalarında ter dökecek. A Grubu'ndan Cumartesi günü oynana müsabakalarda Bozüyük Gücüspor kendi evinde lider Söğütspor'u 1-0 yenerken, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Demirköy 2018 Spor'u 2-1 yendi. Pazaryerispor ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılırken, bu haftayı Gölpazarıspor BAY geçti. Pazar günü oynanan ligin 14'üncü ve son haftasında Pazaryerispor kendi evinde Gölpazarıspor'a 3-2 yenilirken, Bozüyük Gücüspor'da Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanından 5-2'lik galibiyetle döndü. Söğütspor, ligden çekilen Bozüyükspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılırken, ligin son haftasını Demirköy 2018 Spor bay geçti. Bu sonuçlar sonrasında Söğütspor 33 puanla ligi lider bitirirken, Bozüyük Gücüspor 30 puanla lideri takip etti.

BFA, Osmanelispor karşısında yenildi

Bilecik U12 Gençler Ligi'nin B Grubu'ndan Cumartesi günü oynana müsabakalarda Güneşspor kendi evinde Vitraspor'a 3-1 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde 1299 Bilecikspor Kulübü'nü 3-0 yendi. Bilecik Futbol Akademi (BFA) kendi evinde Osmanelispor'a 3-2 kaybederken, haftanın en gollü maçı oldu. Lefkebirlikspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Pazar günü oynanan ligin 14'üncü ve son haftasında 1299 Bilecikspor Kulübünü, Lefkebirlikspor'a 2-1, Osmanelispor, Güneşspor'a 3-1, Vitraspor ise; 4 Eylülspor'a kendi evlerinde 4-1 kaybetti. Ligin son haftasında BFA ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Bu sonuçlar sonrasında 4 Eylülspor 35 puanla ligi lider tamamlarken, BFA 30 puanla lideri takip etti.

Şampiyonu belirleyecek play-off müsabakaları belirleyecek

Bilecik U12 Gençler Ligi'nde A Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan Söğütspor ve Bozüyük Gücüspor ile B Grubu'nda ilk 2 sırada yer alan 4 Eylülspor ile BFA play-off müsabakaları çıkacak. Söğütspor- BFA ve 4 Eylülspor- Bozüyük Gücüspor oynanacak olan play-off müsabakaları sonrasında galip gelenler, final maçında karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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