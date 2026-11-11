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Bozüyük'te yazarlar Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın öğrencilerle buluştu

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Bozüyük'te yazarlar Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın öğrencilerle buluştu
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Kitap Festivali-Yazarlar Buluşması kapsamında yazarlar Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın öğrencilerle buluştu. Yazarlar Halk Eğitimi Merkezi ve ortaokullarda söyleşi yapıp kitaplarını imzaladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kitap Festivali-Yazarlar Buluşması' etkinlikleri kapsamında yazarlar Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın, öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak, öğrencilerimizin edebiyata olan ilgisini artırmak ve onları yazarlarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Metin Özdamarlar ve Ferhat Taşkın; Halk Eğitimi Merkezi, Meliha Ercan Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu, ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret etti. Gerçekleştirilen söyleşilerde yazarlar, öğrencilerimizle kitapların dünyası, okuma alışkanlığının önemi, yazarlık serüvenleri ve edebiyat üzerine keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programlarda yazarlar, merak edilen soruları da yanıtladı. Söyleşilerin ardından düzenlenen imza etkinliklerinde yazarlar, kitaplarını öğrenciler için imzalayarak bu anlamlı buluşmayı unutulmaz bir anıya dönüştürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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