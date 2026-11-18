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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tarihi eser niteliğindeki objelerin ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve bomba arama ile mayın arama köpek unsurlarının katılımıyla bir şüphelinin adresine "Anadolu Mirası" adı verilen operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda, çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 13 tarihi eser niteliğinde obje ve dedektör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan F.S. ve M.S.S, gözaltına alındı.

Kaynak: AA