Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bilecik Bozüyük'te kayıp 63 yaşındaki adam Kapanalan köyündeki ormanda ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde kayıp aranan 63 yaşındaki adam, ormanlık alandaki tarlada ölü bulundu. Hayvanlarına yem toplamak için gittiği ormandan dönmeyince başlatılan arama sonucu bulunan adam için adli inceleme başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kayıp olarak aranan 63 yaşındaki adam, ormanlık alanda ölü bulundu.

Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Özbekistan çifte vatandaşı Ali Can Arslan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hayvanlarına yem toplamak amacıyla öğleden sonra ormanlık bölgeye giden Arslan'ın geri dönmemesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Arslan, ormanlık alan içerisindeki bir tarlada ölü bulundu.

Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm

15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: İhanet...
Dönerin fiyatını gören gözlerine inanamadı! Sadece 30 TL

2026 yılında bu fiyata döner satıyor! Gören bir daha bakıyor
İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda her şeyi anlattı

Yok böyle ifşa! İsrailli kadın asker sustu sustu, sonunda dayanamadı
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örneklerin incelemesi tamamlandı! Gözler Adli Tıp’ta

Mezarından alınan örnekler incelendi! Gözler Adli Tıp’ta
İngiliz ordusunu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt çok sert oldu

Koca orduyu terör örgütü ilan ettiler! Yanıt gerilimi tavan yaptırdı
Otogaza dev zam pompaya yansıdı! Fiyatlar 50 lirayı aştı

Gece yarısı okkalı zam! Tüm hesaplar değişti