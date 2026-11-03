Bilecik Bozüyük'te kayıp 63 yaşındaki adam Kapanalan köyündeki ormanda ölü bulundu

Bilecik Bozüyük'te kayıp 63 yaşındaki adam Kapanalan köyündeki ormanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde kayıp aranan 63 yaşındaki adam, ormanlık alandaki tarlada ölü bulundu. Hayvanlarına yem toplamak için gittiği ormandan dönmeyince başlatılan arama sonucu bulunan adam için adli inceleme başlatıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kayıp olarak aranan 63 yaşındaki adam, ormanlık alanda ölü bulundu.
Olay, Bozüyük ilçesine bağlı Kapanalan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki Özbekistan çifte vatandaşı Ali Can Arslan'dan haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hayvanlarına yem toplamak amacıyla öğleden sonra ormanlık bölgeye giden Arslan'ın geri dönmemesi üzerine jandarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Arslan, ormanlık alan içerisindeki bir tarlada ölü bulundu.
Olayla ilgili adli inceleme başlatıldı.