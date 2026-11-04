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Bilecik Bozüyük'te polis, heimlich ile boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi kurtardı

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Bilecik Bozüyük'te polis, heimlich ile boğazına yiyecek kaçan öğrenciyi kurtardı
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Bilecik Bozüyük'te Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nde görevli polis, okul girişinde nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark etti. Polis, boğazına yiyecek kaçan öğrenciye heimlich manevrası uyguladı; öğrencinin solunumu normale döndü, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir polis memuru heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.

Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nde okul güvenliği kapsamında görev yapan polis memuru, okul bahçesinin girişinde bulunduğu sırada nefes almakta güçlük çeken öğrenciyi fark etti. Öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığını anlayan polis memuru, heimlich manevrası uygulayarak müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından solunumu normale dönen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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