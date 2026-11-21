Bilecik Bozüyük'te jandarma boru hatları ve demiryolunu 3 ayrı vakitte denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yaptı. 3 ayrı zaman diliminde NATO, BOTAŞ ve TANAP hatları ile YHT Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı denetlendi; olumsuzluğa rastlanmadı.
Bilecik'te boru hatları ve demiryolu güzergahlarında güvenlik kontrolü yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında petrol ve doğalgaz boru hatları ile demiryolu güzergahlarında kontrol gerçekleştirildi. 3 ayrı zaman diliminde denetim NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı, TANAP, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ve konvansiyonel demiryolu hattı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı