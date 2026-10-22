Bilecik Bozüyük'te 3 tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Bilecik Bozüyük'te 3 tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda M.G (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Arkadan gelen 2 tırın daha karıştığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Sürücü C.Z, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA