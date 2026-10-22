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Bilecik Bozüyük'te 3 tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te 3 tır ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Yaralı, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 tır ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda M.G (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Arkadan gelen 2 tırın daha karıştığı kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Sürücü C.Z, sıkıştığı yerden kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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