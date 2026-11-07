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Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bonzai ele geçirildi

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Bilecik Bozüyük'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı, bonzai ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi; şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda muhtelif miktarda bonzai ve metamfetamin maddesi ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçları kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanırken, konuyla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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