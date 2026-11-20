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Ak Parti Bozüyük İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Ersoy genç yaşta hayatını kaybetti.

Ersoy (44), kısa bir süre önce beyninde çıkan bir rahatsızlık sonrası dün hayatını kaybetti. Merhum Tahsin Ersoy'un cenazesi, bugün cuma namazının ardından Kasımpaşa Merkez Camii'nden kaldırılarak Bozüyük Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Acılı haber alan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, sosyal medya hesabından, "AK Parti Bozüyük İlçe Yönetim Kurulu üyemiz, kıymetli dava arkadaşımız Tahsin Ersoy'un vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve AK Parti teşkilatımızın tüm mensuplarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı