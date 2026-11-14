Bilecik'te COP31 önlemlerinde Karagöz sistemi 1 yoklama kaçağını tespit etti

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Bilecik'te Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında alınan güvenlik tedbirlerinde, Karagöz yüz tanıma sistemiyle yapılan kontrollerde yoklama kaçağı olduğu belirlenen 1 kişi tespit edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından güvenlik uygulamaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bozüyük ilçesi Akpınar mevkiindeki D-650 kara yolunda yapılan denetimlerde 553 şahıs ve 274 araç kontrol edilirken, 824 MPTS sorgusu gerçekleştirildi. Bozüyük Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda ise Karagöz yüz tanıma sistemiyle 494 kişinin sorgulaması yapıldı. Kontrollerde 1 kişinin yoklama kaçağı olduğu belirlenerek tebligat yapıldı. Ayrıca hakkında yakalama kaydı bulunan 1 araç yediemin otoparkına teslim edildi.

Jandarma ekiplerinin köpek unsurlarıyla da destek verdiği çalışmalarda, kritik tesislerin güvenliğine yönelik devriyelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı