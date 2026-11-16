Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda inceleme yaptı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu ziyaret ederek okulda incelemelerde bulundu.

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Helvacı, okulun genel durumu, eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Okulun farklı bölümlerini gezen Helvacı, sınıflarda öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Öğrencilerin derslerine ilişkin çalışmalarını inceleyen Kaymakam Helvacı, eğitim ortamını yerinde değerlendirdi. Öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunarak eğitim alanında yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapan Helvacı, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, " Eğitim, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetişmesinde en önemli unsurların başında geliyor. Öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli eğitim ortamlarında yetişmesi için okullarımızdaki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bu süreçte emek veren okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı