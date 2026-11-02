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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
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Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Narkotik ekiplerinin aramalarında esrar, Bozüyük'te ise metamfetamin ve bong aparatı ele geçirildi; gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bilecik'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 araç ve 3 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalarda muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada ise 1 şahsın üzerinde yapılan aramada muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile bong aparatı bulundu.

Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu kapsamında toplam 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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