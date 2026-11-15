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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Bozüyük'te eğitim yatırımlarını inceledi

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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Şimşek, Bozüyük'te eğitim yatırımlarını inceledi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük'te yapımı süren 24 derslikli ilkokul ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaat alanlarını gezdi. Şimşek, okullarda öğretmen ve öğrencilerle buluşarak eğitim yatırımlarının yakından takip edildiğini söyledi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim yatırımları yerinde incelendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bozüyük ilçesindeki eğitim kurumlarına yönelik ziyaretleri kapsamında ilk olarak yapımı süren 24 derslikli ilkokul ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin inşaat alanlarını gezdi. Yetkililerden projelerin son durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi alan Şimşek, inşaatları yerinde inceledi. Şimşek, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmenlerle bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından Bozüyük Öğretmen Bekir Aral İlkokulunu ziyaret eden Şimşek, öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Çelik de yer aldı.

İl Müdürü Serdal Şimşek, "Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için yatırımlarımızı yakından takip ediyoruz. Bilecik genelinde eğitim altyapımızı güçlendirmek ve eğitim kalitesini artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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