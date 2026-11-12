Bilecik Bozüyük'te araçta kokain ve skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araçta 2 kilo 200 gram kokain ile 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 kilo 200 gram kokain ve 5 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı