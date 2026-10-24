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Bilecik Bozüyük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Bilecik Bozüyük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İnegöl-Bozüyük kara yolunda hafif ticari aracın tıra arkadan çarpmasıyla başlayan zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı sürücü kurtarılarak Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesi Çarşı Mahallesi mevkiinde, İnegöl-Bozüyük kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Z. (28) idaresindeki hafif ticari araç, M.G. (52) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Arkadan gelen 2 tırın da karışmasıyla kaza zincirleme hale geldi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü C.Z. araçta sıkıştı. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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