Bozüyük'te polis 50 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi

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Bilecik'te polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, 50 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Hal Meydanı Kafeler Bölgesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından vatandaşlara konuyla ilgili broşürler dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı