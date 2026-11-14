Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bozüyük'te polis 50 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük'te polis 50 vatandaşı dolandırıcılık ve KADES konusunda bilgilendirdi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, Hal Meydanı Kafeler Bölgesi'nde 50 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri, KADES ve genel güvenlik konularında bilgilendirme yaptı. Ardından ekipler, vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıttı.

Bilecik'te polis ekipleri tarafından vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, 50 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Hal Meydanı Kafeler Bölgesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından vatandaşlara konuyla ilgili broşürler dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de tüm uçuşlar durduruldu28

ABD'de kırmızı alarm! Tüm uçuşlar durduruldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? 'Türkiye’nin Bezos’u olayım' demiş33

300 milyonla girdi, 28 milyarla çıktı: Türkiye’nin Bezos’u olayım
BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu

BİM'de çalışan genç kızın paylaşımı olay oldu: Sesimizi duyun

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti
İstanbul'u lodos vurdu! İnsanlar, dalgaların içinde kayboldu

İstanbullular dikkat! Görüntüler yeni çekildi
Sahada ölümle biten pozisyonun cezası belli oldu! 12 maç men16

Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu

Eski CIA Başkanı Brennan'ın oğlu çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı: Telefonundan neler çıktı neler!

Eski CIA Başkanının oğlu gözaltında: Telefonundan neler çıktı neler!
GTA 6, PlayStation ve Xbox'ta tarihin en çok ön sipariş alan oyunu oldu! Serinin yaratıcıları bile henüz oynayamadı

Daha çıkmadan tarihe geçti! GTA 6'yı yaratıcıları bile oynayamadı