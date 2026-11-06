Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bozüyük kuzu kokoreci coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bozüyük kuzu kokoreci, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işareti tescili aldı. 1911 numaralı tescilin ilçe adına önemli kazanım olduğunu belirten Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine özgü kuzu kokoreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonucunda, 'Bozüyük Kuzu Kokoreci / Bozüyük Kokoreci' adıyla mahreç işareti tescili alındı. 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren korunmak üzere 21 Ekim 2026 tarihinde tescillenen ürün, 1911 tescil numarasıyla kayıt altına alındı.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, tescilin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı ve gayretleri bulunan başta Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de korkutan tablo! Her gün 1021 kişiye kanser teşhisi

Korkulan oldu! Her gün 1000'den fazla vaka
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular

Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı
Modelin başını çorba tenceresinde, bacaklarını buzdolabında buldular! Eski eşi ve ailesi cinayetle yargılanıyor

Fenomen cinayetinde dehşet! Başı başka, bacakları başka yerde bulundu
Üst üste yedinci galibiyet! Bournemouth durdurulamıyor

Bu takımı kim durdurabilecek?
8 kişiyi öldüren katliam zanlısı, 'MİT görevlisiyim' deyip otomobili gasbetmiş

Katliam zanlısından pes dedirten MİT yalanı
Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor

Rakam inanılmaz! Fenerbahçe ve Galatasaray'a para yağıyor
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası16

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş
8 kişi katlettikten sonra dehşete düşüren kaçış planı! Gasbettiği aracın sürücüsünü 'MİT mensubuyum' diyerek tehdit etmiş

Dehşete düşüren kaçış! Gasbettiği aracın sürücüsünü böyle tehdit etmiş