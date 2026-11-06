Bozüyük kuzu kokoreci coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı

Bilecik'in Bozüyük ilçesine özgü kuzu kokoreci, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenerek koruma altına alındı.

Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan başvuru sonucunda, 'Bozüyük Kuzu Kokoreci / Bozüyük Kokoreci' adıyla mahreç işareti tescili alındı. 17 Temmuz 2024 tarihinden itibaren korunmak üzere 21 Ekim 2026 tarihinde tescillenen ürün, 1911 tescil numarasıyla kayıt altına alındı.

Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, tescilin ilçe adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında katkı ve gayretleri bulunan başta Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere tüm kurum, kuruluş ve iş insanlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı