Bilecik Bozüyük'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldü

Bilecik Bozüyük'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Dodurga beldesi mevkisinde üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi. Kazada 54 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi; cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, şarampole devrilen üç tekerlekli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Can'ın (54) kullandığı 11 ACY 721 plakalı motosiklet, Dodurga beldesi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Can'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Can'ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA