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Atatürk, vefatının 88. yılında Bilecik Bozüyük'te düzenlenen törenle anıldı

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Atatürk, vefatının 88. yılında Bilecik Bozüyük'te düzenlenen törenle anıldı
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Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende protokol çelenk bıraktı; saat 09.05'te sirenlerle saygı duruşu yapıldı, çevredeki vatandaşlar da araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 88'inci yılında Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören düzenlendi.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Bozüyük Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile Garnizon Komutanı Veteriner Yarbay Erkan Erdal, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene katılanların yanı sıra çevredeki vatandaşlar da sirenlerin çalmasıyla araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

Kaynak: AA
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