Bozüyük'te polis, banka personeli ve 62 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Bozüyük'te polis, banka personeli ve 62 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bankalarda dolandırıcılık bilgilendirmesi yaptı. Banka personeli ve 62 vatandaşa yöntemler ile korunma yolları anlatıldı, broşür dağıtıldı; ekipler şüpheli durumlara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bankalarda bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında banka personeli ve 62 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları anlatıldı. Vatandaşlara dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi veren ekipler, konuyla ilgili broşürler de dağıttı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yöntemlerinin sürekli değiştiğine dikkat çekerek vatandaşların şüpheli durumlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.