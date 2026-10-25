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Bilecik Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Karaağaç ve Kandilli'de vatandaşları dinledi

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Bilecik Bozüyük Kaymakamı Helvacı, Karaağaç ve Kandilli'de vatandaşları dinledi
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Bozüyük Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile Karaağaç, Kandilli ve Kovalıca köylerinde incelemelerde bulundu. Helvacı, köy halkının sorun, talep ve önerilerini dinleyerek altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmeler yaptı.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, köylerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Helvacı, İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru ile birlikte Karaağaç, Kandilli ve Kovalıca köylerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılması planlanan altyapı çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Köy halkının sorun, talep ve önerilerini dinleyen Helvacı, vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Helvacı, "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için önemli. İhtiyaçları ilgili kurumlarımızla değerlendirerek imkanlarımız doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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